Главная > Сравнения CPU > Core i3 10105F vs Ryzen 5 3600

Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i3 10105F
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i3 10105F
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 10105F
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1266 и 1131 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10105F
2381
Ryzen 5 3600 +51%
3605
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10105F
9060
Ryzen 5 3600 +100%
18155
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10105F
1137
Ryzen 5 3600 +12%
1279
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F
4011
Ryzen 5 3600 +68%
6728

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10105F и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 15 февраля 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 97 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10105F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 10105F vs Intel Core i3 10100
2. Intel Core i3 10105F vs AMD Ryzen 3 3100
3. Intel Core i3 10105F vs Intel Core i3 10100F
4. AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i7 10750H
5. AMD Ryzen 5 3600 vs AMD Ryzen 7 3700X
6. AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5 10600K
7. AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5 10500
8. AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5 10300H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3 10105F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях