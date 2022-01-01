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Intel Core i3 10105F против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i3 10105F
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i3 10105F
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 10105F
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1146 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10105F
1163
Ryzen 5 5600X +32%
1536
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10105F
5708
Ryzen 5 5600X +107%
11828
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F
2677
Ryzen 5 5600X +26%
3372
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10105F
9134
Ryzen 5 5600X +142%
22089
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10105F
1144
Ryzen 5 5600X +43%
1638
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F
4457
Ryzen 5 5600X +89%
8406
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10105F и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 15 февраля 2021 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Vermeer
Номер модели i3-10105F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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