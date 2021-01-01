Intel Core i3 10105F против i3 10100
Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10105F +1%
459
455
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10105F +3%
2381
2309
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10105F +1%
2693
2670
Passmark CPU (многоядерный)
9060
9023
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10105F +2%
1137
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10105F +6%
4011
3779
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|15 февраля 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|97 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-10105F
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10105F
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1