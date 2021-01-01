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Intel Core i3 10105F против i3 10100F

Intel Core i3 10105F
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 10105F
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 10105F
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10105F и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 15 февраля 2021 10 октября 2020
Цена в момент релиза 97 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i3-10105F i3-10100F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10105F Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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