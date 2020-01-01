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Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 2200G

Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 972 и 867 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 2.05 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +14%
2385
Ryzen 3 2200G
2090
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U
4145
Ryzen 3 2200G +66%
6872
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U
1927
Ryzen 3 2200G +53%
2952

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 12 февраля 2018
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen
Номер модели i3-10110U -
Сокет BGA-1528 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 35x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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3. Intel Core i3 10110U или i3 1005G1
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6. AMD Ryzen 3 2200G или Intel Core i3 9100F
7. AMD Ryzen 3 2200G или Intel Core i5 10400F

Комментарии

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