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Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.02 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10110U
750
Ryzen 5 3600 +369%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U
4022
Ryzen 5 3600 +342%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U
1725
Ryzen 5 3600 +325%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10110U -
Сокет BGA-1528 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Нет

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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