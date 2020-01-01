Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 5 4600U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 26.61 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
395
Ryzen 5 4600U +21%
477
Cinebench R20 (многоядерный)
750
Ryzen 5 4600U +246%
2597
Passmark CPU (одноядерный)
2333
Ryzen 5 4600U +5%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
4022
Ryzen 5 4600U +254%
14232
Geekbench 5 (одноядерный)
867
Ryzen 5 4600U +25%
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
1725
Ryzen 5 4600U +209%
5328
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-10110U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|21x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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