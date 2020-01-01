Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.