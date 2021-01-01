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Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i3 10110U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i3 10110U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1098 и 958 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U
1961
Ryzen 5 5500U +157%
5047

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10110U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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