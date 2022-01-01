Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 5 5625U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 973 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1041
Ryzen 5 5625U +32%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
2386
Ryzen 5 5625U +242%
8151
Passmark CPU (одноядерный)
2253
Ryzen 5 5625U +26%
2834
Passmark CPU (многоядерный)
4003
Ryzen 5 5625U +268%
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
974
Ryzen 5 5625U +47%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
1955
Ryzen 5 5625U +204%
5934
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Barcelo
|Номер модели
|i3-10110U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|21x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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