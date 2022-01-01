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Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i3 10110U
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i3 10110U
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 10110U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 973 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10110U
1041
Ryzen 5 5625U +32%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10110U
2386
Ryzen 5 5625U +242%
8151
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U
2253
Ryzen 5 5625U +26%
2834
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U
4003
Ryzen 5 5625U +268%
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U
1955
Ryzen 5 5625U +204%
5934
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Barcelo
Номер модели i3-10110U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 10110U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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