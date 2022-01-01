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Intel Core i3 10110U против Celeron N4000

Intel Core i3 10110U
VS
Intel Celeron N4000
Intel Core i3 10110U
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 973 и 421 балл
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Core i3 10110U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10110U +139%
1041
Celeron N4000
435
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10110U +230%
2386
Celeron N4000
724
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +117%
2253
Celeron N4000
1037
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U +182%
4003
Celeron N4000
1422
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U +150%
1955
Celeron N4000
783
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake
Номер модели i3-10110U N4000
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Множитель 21x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 10110U
0.38 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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