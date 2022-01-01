Intel Core i3 10110U против Celeron N4000
Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 973 и 421 балл
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 60% ниже чем у Core i3 10110U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10110U +139%
1041
435
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10110U +230%
2386
724
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +117%
2253
1037
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U +182%
4003
1422
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110U +131%
974
422
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U +150%
1955
783
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|11 декабря 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|i3-10110U
|N4000
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Множитель
|21x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|650 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт Intel Celeron N4000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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