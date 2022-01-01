Intel Core i3 10110U против Celeron N5095
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 973 и 644 балла
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 10110U +68%
1028
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 10110U +8%
2359
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +50%
2259
1509
Passmark CPU (многоядерный)
3979
Celeron N5095 +1%
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110U +51%
971
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U +1%
1932
1920
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-10110U
|N5095
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|21x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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