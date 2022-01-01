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Intel Core i3 10110U против Celeron N5095

Intel Core i3 10110U
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i3 10110U
Intel Celeron N5095

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 973 и 644 балла
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +50%
2259
Celeron N5095
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Jasper Lake
Номер модели i3-10110U N5095
Сокет BGA-1528 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 10110U
0.38 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Core i3 10110U или Core i3 1115G4
2. Core i3 10110U или Ryzen 3 3200U
3. Core i3 10110U или Ryzen 3 5300U
4. Core i3 10110U или Ryzen 3 3250U
5. Celeron N5095 или Core i3 1005G1
6. Celeron N5095 или Pentium Silver N5030
7. Celeron N5095 или Pentium Silver N6005

Комментарии

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