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Intel Core i3 10110U против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i3 10110U
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 40% ниже чем у Core i3 10110U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake Y
Номер модели i3-10110U i3-1000NG4
Сокет BGA-1528 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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6. Intel Core i3 1000NG4 или Core i5 8257U
7. Intel Core i3 1000NG4 или Core i5 1030G4

Комментарии

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