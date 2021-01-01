Intel Core i3 10110U против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 40% ниже чем у Core i3 10110U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10110U +14%
392
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10110U +29%
753
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +14%
2321
Passmark CPU (многоядерный)
4037
4459
Geekbench 5 (одноядерный)
955
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
1961
1982
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i3-10110U
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|21x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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