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Intel Core i3 10110U против i3 10100F

Intel Core i3 10110U
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц или десктопный i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 77% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110U
4035
Core i3 10100F +117%
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 10 октября 2020
Цена в момент релиза - 79 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i3-10110U i3-10100F
Сокет BGA-1528 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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