Главная > Сравнения CPU > Core i3 10110Y vs Celeron 3867U

Intel Core i3 10110Y против Celeron 3867U

Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Celeron 3867U

Что лучше: Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или Celeron 3867U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and 10110Y
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • На 53% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110Y +104%
2259
Celeron 3867U
1110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110Y +151%
3697
Celeron 3867U
1475
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +130%
1007
Celeron 3867U
438
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110Y +106%
1698
Celeron 3867U
825

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110Y и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake Y Kaby Lake R
Номер модели i3-10110Y 3867U
Сокет BGA-1377 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 10x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110Y Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 10 12
Набор инструкций SSE4.1 SSE4.1, SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 8100 vs i3 10110Y
2. Intel Core i7 10810U vs i3 10110Y
3. Intel Core i3 7020U vs Celeron 3867U
4. Intel Core i3 5005U vs Celeron 3867U
5. Intel Pentium Gold 4417U vs Celeron 3867U
6. Intel Celeron 4205U vs Celeron 3867U
7. Intel Pentium Silver N5000 vs Celeron 3867U
8. Intel Celeron N4000 vs Celeron 3867U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron 3867U или Core i3 10110Y?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях