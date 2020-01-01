Intel Core i3 10110Y против Celeron 3867U
Что лучше: Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или Celeron 3867U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
- На 53% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
н/д
159
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110Y +104%
2259
1110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110Y +151%
3697
1475
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +130%
1007
438
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110Y +106%
1698
825
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake Y
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i3-10110Y
|3867U
|Сокет
|BGA-1377
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.33 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110Y
|Сайт Intel Celeron 3867U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1
|SSE4.1, SSE4.2
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