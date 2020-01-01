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Intel Core i3 10110Y против Celeron J4025

Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y
VS
Intel Celeron J4025
Intel Celeron J4025

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц или десктопный Celeron J4025 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4025 and 10110Y
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • Поддерживает до 16 ГБ LPDDR3-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 30% ниже чем у Celeron J4025 пиковое энергопотребление – 7 vs 10 Ватт
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 2.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110Y +67%
2259
Celeron J4025
1350
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110Y +89%
3697
Celeron J4025
1958
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +103%
1007
Celeron J4025
495
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110Y и Celeron J4025

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Amber Lake Y Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-10110Y J4025
Сокет BGA-1377 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 29x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110Y Сайт Intel Celeron J4025
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 10 6
Набор инструкций SSE4.1 SSE4.2

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Комментарии

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