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Intel Core i3 10110Y против Celeron N4020

Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y
VS
Intel Celeron N4020
Intel Celeron N4020

Что лучше: Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 10110Y
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • Поддерживает до 16 ГБ LPDDR3-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 14% ниже чем у Core i3 10110Y пиковое энергопотребление – 6 vs 7 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110Y +83%
2259
Celeron N4020
1233
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110Y +117%
3697
Celeron N4020
1705
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +116%
1007
Celeron N4020
466
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110Y и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake Y Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-10110Y N4020
Сокет BGA-1377 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 10x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110Y Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 10 6
Набор инструкций SSE4.1 SSE4.2

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Конкуренты

1. Core i3 8100 или Core i3 10110Y
2. Core i7 10810U или Core i3 10110Y
3. Core i3 1005G1 или Celeron N4020
4. Pentium Silver N5000 или Celeron N4020
5. Celeron 3867U или Celeron N4020
6. Celeron N4120 или Celeron N4020
7. Celeron J4125 или Celeron N4020
8. Celeron J4025 или Celeron N4020

Комментарии

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