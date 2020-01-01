Intel Core i3 10110Y против Celeron N4120
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц или Celeron N4120 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
- Поддерживает до 16 ГБ LPDDR3-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 14% ниже чем у Core i3 10110Y пиковое энергопотребление – 6 vs 7 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
165
Cinebench R20 (многоядерный)
412
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110Y +100%
2259
1130
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10110Y +49%
3697
2482
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110Y +129%
1007
439
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110Y +26%
1698
1349
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake Y
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i3-10110Y
|N4120
|Сокет
|BGA-1377
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|10x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.33 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110Y
|Сайт Intel Celeron N4120
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1
|SSE4.2
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