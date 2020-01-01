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Intel Core i3 10110Y против i3 1005G1

Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: Intel Core i3 10110Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 10110Y
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • На 53% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110Y и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 августа 2019
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake Y Ice Lake
Номер модели i3-10110Y i3-1005G1
Сокет BGA-1377 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 10x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110Y Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 10 -
Набор инструкций SSE4.1 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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