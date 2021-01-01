Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 10300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.