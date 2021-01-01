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Intel Core i3 10300 против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i3 10300
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i3 10300
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 10300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 10300
Причины выбрать Intel Core i3 10300
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 17% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 1183 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10300
2334
Ryzen 7 5800H +103%
4744
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10300
2723
Ryzen 7 5800H +15%
3126
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10300
9370
Ryzen 7 5800H +137%
22191
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10300
1206
Ryzen 7 5800H +23%
1488
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10300
4726
Ryzen 7 5800H +71%
8058

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10300 и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 152 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i3-10300 -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10300 Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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