Что лучше: Intel Core i3 10320 на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 10300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.