Главная > Сравнения CPU > Core i3 10320 vs Core i3 10300

Intel Core i3 10320 против i3 10300

Intel Core i3 10320
Intel Core i3 10320
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i3 10300

Что лучше: Intel Core i3 10320 на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 10300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 10320
Причины выбрать Intel Core i3 10320
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10320 и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 154 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i3-10320 i3-10300
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10320 Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10300 или i3 10320?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях