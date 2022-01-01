Что лучше: Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.