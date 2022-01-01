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Intel Core i3 1110G4 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i3 1110G4
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i3 1110G4
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 740 баллов
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1110G4
3451
Ryzen 3 3250U +16%
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen+
Номер модели i3-1110G4 -
Сокет BGA-1598 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.5-2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 15-25x 26x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 12
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 3
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Конкуренты

1. Pentium Silver N6000 или Core i3 1110G4
2. Core i5 1135G7 или Ryzen 3 3250U
3. Ryzen 5 5500U или Ryzen 3 3250U
4. Core i3 10110U или Ryzen 3 3250U
5. Pentium Gold 7505 или Ryzen 3 3250U

Комментарии

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