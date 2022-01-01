Intel Core i3 1110G4 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 740 баллов
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
840
Cinebench R23 (многоядерный)
1983
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1110G4 +8%
2003
1863
Passmark CPU (многоядерный)
3451
Ryzen 3 3250U +16%
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +47%
1092
744
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4 +4%
1637
1575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen+
|Номер модели
|i3-1110G4
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15-25x
|26x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.94 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 3
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|192
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|3
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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