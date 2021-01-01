Intel Core i3 1110G4 против AMD Ryzen 5 2500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 742 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
354
Cinebench R20 (многоядерный)
1317
Passmark CPU (одноядерный)
1864
Passmark CPU (многоядерный)
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +77%
1323
747
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
Ryzen 5 2500U +9%
2461
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen
|Номер модели
|i3-1110G4
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|20x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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