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Intel Core i3 1110G4 против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i3 1110G4
VS
AMD Ryzen 5 3550H
Intel Core i3 1110G4
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 871 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4
2250
Ryzen 5 3550H +40%
3156

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen+
Номер модели i3-1110G4 -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.5-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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