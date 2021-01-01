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Intel Core i3 1110G4 против AMD Ryzen 7 4700U

Intel Core i3 1110G4
VS
AMD Ryzen 7 4700U
Intel Core i3 1110G4
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 1099 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +20%
1323
Ryzen 7 4700U
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4
2250
Ryzen 7 4700U +114%
4814

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i3-1110G4 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 1.5-2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 20x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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