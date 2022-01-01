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Intel Core i3 1110G4 против Celeron 6305

Intel Core i3 1110G4
VS
Intel Celeron 6305
Intel Core i3 1110G4
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 625 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1110G4 +62%
2003
Celeron 6305
1239
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1110G4 +55%
3451
Celeron 6305
2227
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4 +41%
1637
Celeron 6305
1158
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake
Номер модели i3-1110G4 6305
Сокет BGA-1598 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Xe Graphics G4 UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.5-2.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 15-25x 18x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 12
Вычислительные блоки 48 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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