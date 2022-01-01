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Intel Core i3 1110G4 против Celeron J4125

Intel Core i3 1110G4
VS
Intel Celeron J4125
Intel Core i3 1110G4
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.14 терафлопс
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 446 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1110G4 +69%
1969
Celeron J4125
1167
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1110G4 +13%
3417
Celeron J4125
3023
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +143%
1082
Celeron J4125
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4 +12%
1603
Celeron J4125
1428
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1110G4 J4125
Сокет BGA-1598 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics Xe Graphics G4 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.5-2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 15-25x 20x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1110G4 +500%
0.84 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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