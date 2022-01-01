Intel Core i3 1110G4 против Celeron N5100
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.3 терафлопс
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
- На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 624 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- На 60% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
687
Cinebench R23 (многоядерный)
1784
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1110G4 +44%
1969
1370
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1110G4 +9%
3417
3149
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +75%
1082
620
Geekbench 5 (многоядерный)
1603
Celeron N5100 +12%
1800
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-1110G4
|N5100
|Сокет
|BGA-1598
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe Graphics G4
|UHD Graphics 24 EUs
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|15-25x
|11x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 24 EUs
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|24
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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