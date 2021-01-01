Intel Core i3 1110G4 против i3 1005G1
Что лучше: Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 916 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Cinebench R20 (многоядерный)
950
Passmark CPU (одноядерный)
2313
Passmark CPU (многоядерный)
5239
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +43%
1323
925
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1110G4 +28%
2250
1755
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Ice Lake
|Номер модели
|i3-1110G4
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|12x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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