Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или десктопный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.