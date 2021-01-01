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Intel Core i3 1110G4 против i3 10100T

Intel Core i3 1110G4
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 10100T

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или i3 10100T с 4-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and 1110G4
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 57% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 957 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1110G4 и i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 30 апреля 2020
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Comet Lake
Номер модели i3-1110G4 i3-10100T
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.5-2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 30x
Скорость шины 2 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4 Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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6. Intel Core i3 10100T или i3 9100T

Комментарии

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