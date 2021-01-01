Intel Core i3 1110G4 против i3 10100T
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц или i3 10100T с 4-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- На 57% ниже чем у Core i3 10100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 957 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
199
Cinebench R20 (многоядерный)
1947
Passmark CPU (одноядерный)
2401
Passmark CPU (многоядерный)
7576
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +38%
1323
957
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
Core i3 10100T +43%
3217
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|30 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-1110G4
|i3-10100T
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|30x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Сайт Intel Core i3 10100T
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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