Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.