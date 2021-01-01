Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 3 4300U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1252 и 1011 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
422
Cinebench R20 (многоядерный)
1560
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +15%
2693
2351
Passmark CPU (многоядерный)
6356
Ryzen 3 4300U +24%
7901
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +25%
1240
993
Geekbench 5 (многоядерный)
2468
Ryzen 3 4300U +31%
3228
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i3-1115G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|27x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
8 (44.4%)
10 (55.6%)
Всего проголосовало: 18