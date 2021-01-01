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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 3 5400U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 3 5400U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 3 5400U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 891 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6351
Ryzen 3 5400U +92%
12219
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2691
Ryzen 3 5400U +35%
3643

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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6. AMD Ryzen 3 5400U или AMD Ryzen 5 4500U

Комментарии

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