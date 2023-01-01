Главная > Сравнения CPU > Core i3 1115G4 vs Ryzen 3 7330U

Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 3 7330U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 3 7330U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 3 7330U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 3 7330U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7330U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 1041 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +22%
1328
Ryzen 3 7330U
1093
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
3168
Ryzen 3 7330U +40%
4423
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4
2679
Ryzen 3 7330U +14%
3064
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6228
Ryzen 3 7330U +91%
11888
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +21%
1267
Ryzen 3 7330U
1044
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2559
Ryzen 3 7330U +46%
3740
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 3 7330U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-1115G4 -
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 128
TMUs 24 8
ROPs 12 4
Вычислительные блоки 48 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 3 7330U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 3 7330U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 5425U против AMD Ryzen 3 7330U
2. AMD Ryzen 5 7520U против AMD Ryzen 3 7330U
3. AMD Ryzen 5 7530U против AMD Ryzen 3 7330U
4. AMD Ryzen 3 7320U против AMD Ryzen 3 7330U
5. Intel Core i3 N305 против AMD Ryzen 3 7330U
6. AMD Ryzen 3 7320U против Intel Core i3 1115G4
7. Intel Core i5 1135G7 против Intel Core i3 1115G4
8. AMD Ryzen 3 3250U против Intel Core i3 1115G4
9. AMD Ryzen 3 5300U против Intel Core i3 1115G4
10. Intel Core i3 1215U против Intel Core i3 1115G4
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 7330U или Intel Core i3 1115G4?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры