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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 951 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +28%
1373
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2526
Ryzen 5 3400G +91%
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +14%
2709
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6310
Ryzen 5 3400G +49%
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2547
Ryzen 5 3400G +50%
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Picasso
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 11
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 384 704
TMUs 24 44
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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