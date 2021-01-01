Главная > Сравнения CPU > Core i3 1115G4 vs Ryzen 5 3450U

Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 3450U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 5 3450U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3450U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 786 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.84 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +38%
2761
Ryzen 5 3450U
1998
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 1 января 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 5 3450U +35%
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 4500U
2. Intel Core i3 1115G4 и Intel Core i5 8250U
3. Intel Core i3 1115G4 и Intel Core i5 1035G7
4. Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 5500U
5. Intel Core i3 1115G4 и Intel Core i3 1125G4
6. AMD Ryzen 5 3450U и AMD Ryzen 5 3500U
7. AMD Ryzen 5 3450U и Intel Core i5 1135G7
8. AMD Ryzen 5 3450U и AMD Ryzen 5 3550H
9. AMD Ryzen 5 3450U и AMD Ryzen 3 5300U
10. AMD Ryzen 5 3450U и AMD Ryzen 3 3250U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3450U или Intel Core i3 1115G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях