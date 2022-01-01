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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G4
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2515
Ryzen 5 3600 +275%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6216
Ryzen 5 3600 +185%
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2519
Ryzen 5 3600 +181%
7080
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Matisse
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 AM4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 Нет

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 1.7-3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц -
Шейдерные блоки 384 -
TMUs 24 -
ROPs 12 -
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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