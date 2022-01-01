Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G4
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +5%
1357
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
2515
Ryzen 5 3600 +275%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +5%
2681
2552
Passmark CPU (многоядерный)
6216
Ryzen 5 3600 +185%
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
1251
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
2519
Ryzen 5 3600 +181%
7080
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|7 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Matisse
|Номер модели
|i3-1115G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G4
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|384
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|12
|-
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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