Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 5600U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.84 терафлопс
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1354
Ryzen 5 5600U +1%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
2521
Ryzen 5 5600U +195%
7440
Passmark CPU (одноядерный)
2761
Passmark CPU (многоядерный)
6428
Geekbench 5 (одноядерный)
1218
Ryzen 5 5600U +9%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
2558
Ryzen 5 5600U +126%
5784
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 3
|Номер модели
|i3-1115G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|12
|7
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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