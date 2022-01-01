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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 48% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 1233 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2526
Ryzen 7 5800H +385%
12257
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4
2709
Ryzen 7 5800H +15%
3110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6310
Ryzen 7 5800H +241%
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4
1233
Ryzen 7 5800H +16%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2547
Ryzen 7 5800H +187%
7309
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Cezanne
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота 1.7-3.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 32x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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