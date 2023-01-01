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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1263 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
3113
Ryzen 7 5825U +213%
9736
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4
2653
Ryzen 7 5825U +15%
3042
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6141
Ryzen 7 5825U +200%
18422
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4
1262
Ryzen 7 5825U +15%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2518
Ryzen 7 5825U +174%
6905
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake -
Номер модели i3-1115G4 -
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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