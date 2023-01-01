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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 7 7730U

Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 7 7730U
Intel Core i3 1115G4
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7730U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 КБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1471 и 1263 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
3141
Ryzen 7 7730U +225%
10215
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4
1251
Ryzen 7 7730U +17%
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2519
Ryzen 7 7730U +193%
7370
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-1115G4 -
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Сокет BGA-1449 FP6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 384 128
TMUs 24 8
ROPs 12 4
Вычислительные блоки 48 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4X-3733		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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