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Intel Core i3 1115G4 против Apple M1

Intel Core i3 1115G4
VS
Apple M1
Intel Core i3 1115G4
Apple M1

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 50% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1233 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4
1373
Apple M1 +11%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2526
Apple M1 +209%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4
2709
Apple M1 +40%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6310
Apple M1 +135%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4
1233
Apple M1 +42%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2547
Apple M1 +292%
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Icestorm and Firestorm
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17-30x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 384 1024
TMUs 24 64
ROPs 12 32
Вычислительные блоки 48 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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