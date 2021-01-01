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Intel Core i3 1115G4 против Celeron 6305

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Celeron 6305
Intel Core i3 1115G4
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 624 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +126%
2761
Celeron 6305
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +188%
6428
Celeron 6305
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +120%
2558
Celeron 6305
1165

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake
Номер модели i3-1115G4 6305
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.7-3.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 12
Вычислительные блоки 48 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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