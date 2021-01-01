Intel Core i3 1115G4 против Celeron 6305
Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
34
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
36
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 624 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
2521
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +126%
2761
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +188%
6428
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +96%
1218
620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +120%
2558
1165
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake
|Номер модели
|i3-1115G4
|6305
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G4
|UHD Graphics Xe G4 48
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|12
|Вычислительные блоки
|48
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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