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Intel Core i3 1115G4 против Celeron J4025

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Celeron J4025
Intel Core i3 1115G4
Intel Celeron J4025

Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный Celeron J4025 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4025 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 480 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 2.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Celeron J4025
  • На 64% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +119%
2709
Celeron J4025
1236
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +273%
6310
Celeron J4025
1693
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +155%
1233
Celeron J4025
484
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +185%
2547
Celeron J4025
893
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Celeron J4025

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1115G4 J4025
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 700 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Celeron J4025
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Celeron J4025
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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