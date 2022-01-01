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Intel Core i3 1115G4 против Celeron N4000

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Celeron N4000
Intel Core i3 1115G4
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.14 терафлопс
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1222 и 419 баллов
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +213%
1355
Celeron N4000
433
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +254%
2515
Celeron N4000
711
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +168%
2709
Celeron N4000
1009
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +356%
6341
Celeron N4000
1392
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +192%
1218
Celeron N4000
417
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +211%
2447
Celeron N4000
788
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake
Номер модели i3-1115G4 N4000
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17-30x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4 +500%
0.84 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Конкуренты

1. Core i3 1115G4 или Ryzen 5 4500U
2. Core i3 1115G4 или Core i5 8250U
3. Core i3 1115G4 или Core i5 1035G7
4. Core i3 1115G4 или Ryzen 5 5500U
5. Core i3 1115G4 или Core i3 1125G4
6. Celeron N4000 или Celeron N3060
7. Celeron N4000 или Celeron 4205U
8. Celeron N4000 или Pentium Silver N5000
9. Celeron N4000 или Celeron N3350

Комментарии

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