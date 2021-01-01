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Intel Core i3 1115G4 против Celeron N4020

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Celeron N4020
Intel Core i3 1115G4
Intel Celeron N4020

Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.14 терафлопс
  • В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 470 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +196%
1354
Celeron N4020
457
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +223%
2521
Celeron N4020
781
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +133%
2761
Celeron N4020
1186
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +297%
6428
Celeron N4020
1621
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +160%
1218
Celeron N4020
468
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +201%
2558
Celeron N4020
851

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1115G4 N4020
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17-30x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4 +500%
0.84 терафлопс
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Набор инструкций - SSE4.2

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Комментарии

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