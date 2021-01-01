Intel Core i3 1115G4 против Celeron N4120
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или Celeron N4120 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.14 терафлопс
- В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 442 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +208%
1354
440
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +140%
2521
1049
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +147%
2761
1118
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +158%
6428
2493
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +180%
1218
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +73%
2558
1476
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i3-1115G4
|N4120
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G4
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|17-30x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|12
|2
|Вычислительные блоки
|48
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт Intel Celeron N4120
|Версия PCI Express
|4.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2
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