Intel Core i3 1115G4 против Celeron N4500
Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.24 терафлопс
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1222 и 617 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 79% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +202%
1355
448
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +255%
2515
708
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +119%
2709
1235
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +247%
6341
1827
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +98%
1218
614
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +116%
2447
1135
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-1115G4
|N4500
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G4
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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