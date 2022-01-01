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Intel Core i3 1115G4 против Celeron N5095

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i3 1115G4
Intel Celeron N5095

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 644 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +122%
1357
Celeron N5095
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +15%
2515
Celeron N5095
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +78%
2681
Celeron N5095
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +55%
6216
Celeron N5095
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +31%
2519
Celeron N5095
1920
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Jasper Lake
Номер модели i3-1115G4 N5095
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G4 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17-30x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 256
TMUs 24 16
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 16
TGP 15 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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